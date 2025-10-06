Кокшетауский городской суд рассмотрел резонансное уголовное дело в отношении троих жителей Акмолинской области — двух мужчин из г. Щучинск и одного из г. Кокшетау. Все они признаны виновными в ряде тяжких преступлений, включая вымогательство, незаконное хранение оружия и психотропных веществ, самоуправство и доведение до самоубийства.

Руководитель ТОО У. через Б.,заняв у А.Л. большую сумму денег, в указанныйсрок не смог вернуть, и в декабре 2017 года покончил жизнь самоубийством, путем выстрела в голову из пистолета. А.Л. обратился к А.Т. за помощью в возврате долга от Б.

В 2020 году Б. вынужденно под угрозой со стороны А.Л и А.Т. переписал свой гараж с земельным участком и квартиру в счет возмещения части долга, а в декабре 2020 года покончил жизнь самоубийством, путем повешения, оставив предсмертную записку, что в его смерти виновен А.Т., заставивший отписать все имущество за долг умершего друга.

Кроме того, в 2023 году А.Т. вымогал у предпринимателя С. 10 миллионов тенге, угрожая уничтожением его бизнеса. Вскоре после этого кафе и магазин С. были уничтожены пожаром. Причина возгорания не была установлена, но предприниматель обратился в ДКНБ, после чего началось досудебное расследование.

В 2024 году А.Т. и А.А. вновь предприняли попытку вымогательства у того же предпринимателя, требуя 5 миллионов тенге. При передаче денег они были задержаны с поличным.

В ходе следствия также установлено, что А.Т. незаконно приобрёл и хранил огнестрельное оружие с патронами, а А.А. — крупную партию психотропного вещества (мефедрон).

Вина подсудимых была полностью доказана — в деле имеются показания потерпевших и свидетелей, результаты экспертиз, аудио- и видеозаписи, протоколы обысков, изъятые денежные средства, оружие и наркотические вещества.

Приговором суда А.Т. назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности. Его действия квалифицированы как опасный рецидив. А.А. получил 5 лет лишения свободы, А.Л. — 4 года 6 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с А.Т. и А.Л. по 3 миллиона тенге в пользу родственников погибшего Б., а с А.Т. и А.А. — по 350 тысяч тенге в пользу предпринимателя С.