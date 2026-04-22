Доверенный пастух оказался под подозрением в пропаже 39 коров в области Жетысу

В Ескельдинском районе области Жетысу житель обратился в полицию с заявлением о пропаже скота с пастбища, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Из 81 головы племенного крупного рогатого скота породы «Алатауская» не вернулись 39 животных.

Ущерб составил более 46 миллионов тенге.

С первых часов полицейские начали поиски и проверку всех возможных версий. В ходе расследования удалось восстановить картину произошедшего и выйти на подозреваемого.

Им оказался 45-летний пастух, который на протяжении 17 лет работал у владельца скота и пользовался полным доверием семьи. Именно его следствие считает причастным к пропаже животных.

Мужчина задержан и водворён под стражу. Весь пропавший скот удалось вернуть хозяину.

В настоящее время по делу проводятся дальнейшие следственные действия.