Доверенный пастух оказался под подозрением в пропаже 39 коров в области Жетысу
Сегодня 2026, 04:40
137Фото: Istockphoto
В Ескельдинском районе области Жетысу житель обратился в полицию с заявлением о пропаже скота с пастбища, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Из 81 головы племенного крупного рогатого скота породы «Алатауская» не вернулись 39 животных.
Ущерб составил более 46 миллионов тенге.
С первых часов полицейские начали поиски и проверку всех возможных версий. В ходе расследования удалось восстановить картину произошедшего и выйти на подозреваемого.
Им оказался 45-летний пастух, который на протяжении 17 лет работал у владельца скота и пользовался полным доверием семьи. Именно его следствие считает причастным к пропаже животных.
Мужчина задержан и водворён под стражу. Весь пропавший скот удалось вернуть хозяину.
В настоящее время по делу проводятся дальнейшие следственные действия.
