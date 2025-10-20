В Абайской области раскрыто крупное онлайн-мошенничество: местная жительница оформила кредиты на имя знакомого на сумму почти 5,5 миллиона тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

42-летний мужчина из Аягузского района обратился в полицию после того, как обнаружил, что на его имя в разных банках были оформлены онлайн-займы. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению причастна 39-летняя знакомая потерпевшего. Женщина воспользовалась его персональными данными и через мобильные приложения оформила несколько кредитов на крупную сумму.

По данному факту начато досудебное расследование. В Департаменте полиции области Абай напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры цифровой безопасности. Полицейские призывают не передавать личные данные третьим лицам, быть особенно внимательными при использовании онлайн-сервисов и незамедлительно сообщать о любых подозрительных действиях в правоохранительные органы.