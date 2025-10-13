В Казахстане заметно вырос уровень удовлетворённости жизнью, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Otyrar. По данным Бюро национальной статистики, большинство жителей страны оценивают своё благополучие положительно. Эксперты связывают это с ростом внимания к ментальному здоровью, укреплением семейных связей и более осознанным отношением к жизни.

Интересно, что жители сёл чаще довольны своей жизнью, чем горожане. Спокойный ритм, близость к природе и крепкие социальные связи, по мнению аналитиков, помогают сохранить внутреннее равновесие. В городах же, где темп выше и уровень стресса больше, люди чаще чувствуют усталость и недовольство.

Большинство респондентов заявили, что чувствуют себя финансово стабильными и имеют средний уровень достатка. При этом многие отмечают, что больший доход и уверенность в будущем сделали бы их ещё счастливее. Общественные деятели подчёркивают, что устойчивое благополучие невозможно без достойных зарплат и решения социальных проблем. Психологи же говорят о другой позитивной тенденции — всё больше казахстанцев начали заботиться о своём психическом здоровье и обращаться к специалистам. По их словам, меняется и культура общения в семьях: люди становятся внимательнее к партнёрам и детям, учатся говорить о чувствах и искать помощь.