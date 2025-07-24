В Шымкенте суд лишил 51-летнего Мухитжана Сейдуалиева родительских прав в отношении пятерых его несовершеннолетних детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. Мужчина ранее был признан виновным в доведении до самоубийства своей супруги, матери семерых детей, и получил 1,5 года лишения свободы.

Как сообщили в городском суде, с иском о лишении Сейдуалиева прав и взыскании алиментов на содержание детей выступили Центр адаптации несовершеннолетних и специализированный Дом малютки. Старшему ребёнку сейчас 16 лет, младшему — всего три.

По решению Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, мужчина обязан выплачивать алименты до достижения детьми совершеннолетия. Суд учёл тот факт, что мать погибла, а отец находится в заключении по приговору от 25 июня 2025 года по статье 105 Уголовного кодекса РК — доведение до самоубийства.

Семья, где произошла трагедия, воспитывала семерых детей. Двое из них уже взрослые, а пятеро — пока несовершеннолетние. Сейчас судьба младших остаётся неопределённой. По словам представителей суда, старшая дочь погибшей уже подала документы, чтобы оформить опекунство над братьями и сёстрами.

Напомним, трагедия произошла 5 февраля в микрорайоне "Куншыгыс" в Шымкенте. Женщина выбросилась с третьего этажа собственной квартиры. После проверки и допросов её бывший муж был задержан по подозрению в доведении до самоубийства.