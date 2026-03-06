В праздничные выходные в Казахстане ожидается неустойчивая погода, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на большей части территории страны под влиянием циклона и атмосферных фронтов пройдут осадки в виде дождя и снега. На севере и северо-западе временами ожидаются сильные осадки, а на юге — сильный дождь.

Также по республике прогнозируются усиление ветра, гололед, туман, в северных регионах — метель, а на юге возможны грозы.

В «Казгидромете» отметили, что после заметного повышения температуры, наблюдавшегося в последние дни, к концу прогнозируемого периода на западе и северо-западе страны снова начнет распространяться арктический холодный воздух. Ночью температура воздуха на западе понизится до 5–15 градусов мороза, на северо-западе и крайнем севере — до 15–25 мороза.

При этом на юге и востоке Казахстана сохранится тенденция к повышению температуры воздуха. Здесь, по прогнозам синоптиков, будет ощущаться приход весеннего тепла.

С 11 марта понижение температуры ожидается также в центральных и восточных регионах страны.