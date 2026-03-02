Под влиянием северо-западного циклона на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода. Как сообщили в "Казгидромете", по стране прогнозируются осадки в виде дождя и снега, метель и гололёд, передает BAQ.KZ.

Также по республике ожидается усиление ветра, а в ночные и утренние часы местами возможен туман. Отдельно синоптики предупреждают, что 4 марта на юге и юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки, преимущественно в виде дождя.

В целом, по данным метеослужбы, ожидается постепенное повышение температуры воздуха.