Дождь со снегом и гололёд: по Казахстану прогнозируют неустойчивую погоду
Сегодня 2026, 17:58
Фото: Baq.kz
Под влиянием северо-западного циклона на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода. Как сообщили в "Казгидромете", по стране прогнозируются осадки в виде дождя и снега, метель и гололёд, передает BAQ.KZ.
Также по республике ожидается усиление ветра, а в ночные и утренние часы местами возможен туман. Отдельно синоптики предупреждают, что 4 марта на юге и юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки, преимущественно в виде дождя.
В целом, по данным метеослужбы, ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
