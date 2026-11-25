Дождь со снегом и гололёд: водителей предупредили об ухудшении дорожных условий в шести регионах Казахстана
25 Ноября 2026, 09:32
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25 Ноября 2026, 09:3225 Ноября 2026, 09:32
113Фото: pixabay.com
В шести регионах Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. Сегодня в Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.
Из-за непогоды на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование гололёда, что может осложнить дорожную обстановку.
Водителей призывают быть особенно внимательными за рулём, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом погодных условий и состояния дорожного покрытия, а также избегать резких манёвров.
Безопасность на дороге во многом зависит от внимательности и ответственности каждого участника движения.
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