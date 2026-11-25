В шести регионах Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. Сегодня в Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Из-за непогоды на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование гололёда, что может осложнить дорожную обстановку.

Водителей призывают быть особенно внимательными за рулём, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом погодных условий и состояния дорожного покрытия, а также избегать резких манёвров.

Безопасность на дороге во многом зависит от внимательности и ответственности каждого участника движения.