Дождь со снегом и скользкие трассы: где в Казахстане водителям придется сбавить скорость
18 Ноября 2026, 09:14
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18 Ноября 2026, 09:1418 Ноября 2026, 09:14
122Фото: pixabay.com
Дождь со снегом, гололедица и плохая видимость могут осложнить поездки по республиканским трассам. Водителям советуют не торопиться: дорожная обстановка сегодня потребует особого внимания.
Непогода затронет Акмолинскую, Актюбинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области. Здесь ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.
На отдельных участках республиканских автодорог видимость может ухудшиться, а дорожное покрытие – стать скользким. В таких условиях даже привычный маршрут способен преподнести неприятные сюрпризы.
Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров.
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