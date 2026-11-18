Дождь со снегом, гололедица и плохая видимость могут осложнить поездки по республиканским трассам. Водителям советуют не торопиться: дорожная обстановка сегодня потребует особого внимания.

Непогода затронет Акмолинскую, Актюбинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области. Здесь ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

На отдельных участках республиканских автодорог видимость может ухудшиться, а дорожное покрытие – стать скользким. В таких условиях даже привычный маршрут способен преподнести неприятные сюрпризы.

Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров.