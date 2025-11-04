4 ноября 2025 года на республиканских автодорогах ожидаются сложные погодные условия, передает BAQ.KZ.

По данным "КазАвтоЖола", осадки в виде дождя со снегом и снега прогнозируются местами в Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской и Павлодарской областях, а также в регионах Абай, Жетысу и Улытау.

Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также учитывать возможное ухудшение видимости и образование гололёда.

Дополнительную информацию о состоянии трасс можно получить круглосуточно по номеру 1403 (Колл-центр Комитета автомобильных дорог).