Дождь со снегом накроет 11 областей: водителей просят не рисковать на трассах
Сегодня, 09:21
Фото: pixabay.com
4 ноября 2025 года на республиканских автодорогах ожидаются сложные погодные условия, передает BAQ.KZ.
По данным "КазАвтоЖола", осадки в виде дождя со снегом и снега прогнозируются местами в Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской и Павлодарской областях, а также в регионах Абай, Жетысу и Улытау.
Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также учитывать возможное ухудшение видимости и образование гололёда.
Дополнительную информацию о состоянии трасс можно получить круглосуточно по номеру 1403 (Колл-центр Комитета автомобильных дорог).
