Дождь со снегом осложнит движение на трассах Казахстана
19 декабря на республиканских автомобильных дорогах в ряде регионов Казахстана ожидается ухудшение погодных условий, передаёт BAQ.KZ.
Осадки в виде дождя со снегом и снега прогнозируются в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях, а также в областях Абай и Улытау.
В связи с неблагоприятной погодой водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожной безопасности, а также учитывать возможное ухудшение дорожной обстановки.
Дополнительную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр по номеру 1403.
