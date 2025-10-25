На севере Казахстана 25 октября ожидается гололёд, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Казгидромет". Особенно скользко будет ночью в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, предупреждают синоптики.

В Астане прогнозируется переменная облачность и дождь. Температура воздуха ночью около 0°C, днём +10...+12°C, ветер до 14 м/с. В Алматы и Шымкенте — сухо и солнечно: до +22°C и +25°C соответственно.

На западе и в центре страны осадков не ожидается. В Актау и Атырау — до +23°C, в Караганде — +13°C, в Павлодаре и Кокшетау — около +10°C. На востоке и юге — по-осеннему тепло: в Талдыкоргане и Таразе до +26°C.