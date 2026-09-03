Дожди, град, заморозки и сильный ветер ожидаются в Казахстане 4 сентября
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Казгидромет опубликовал штормовое предупреждение на 4 сентября. В ряде регионов Казахстана ожидаются грозы, град, сильный ветер и туман. На востоке страны прогнозируются заморозки, а в отдельных областях сохраняется высокая пожарная опасность.
Дожди, грозы и местами град прогнозируются в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областях и области Жетысу. Сильный ветер ожидается в этих регионах, а также в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях и области Абай.
На западе страны в Атырауской и Мангистауской областях возможны пыльные бури. В Западно-Казахстанской области синоптики также прогнозируют дождь и грозу.
Туман ожидается в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай. В Северо-Казахстанской области также возможны дождь и гроза.
На востоке заметно похолодает: в Восточно-Казахстанской области и области Абай прогнозируются заморозки. Сильный ветер возможен на юго-востоке Карагандинской области и юго-западе области Абай.
Кроме того, синоптики предупреждают о пожарной опасности. В частности, она сохраняется в Акмолинской и Костанайской областях, центральной части Карагандинской области и на юге области Абай
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