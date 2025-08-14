В Казахстане 14 августа синоптики прогнозируют переменчивую погоду: от сильных дождей и гроз на севере, западе, востоке и в центральных регионах страны до палящей жары на юге, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Казгидромет".

Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов ожидаются грозовые дожди, местами с градом и шквалистым ветром на северо-западе и севере страны. На юге республики, напротив, сохранится сухая и солнечная погода благодаря отрогу антициклона. В отдельных регионах прогнозируется усиление ветра, ночью и утром — туман на севере, днем на юге — пыльная буря.

Днем температура воздуха достигнет 35–37 °C в Алматинской области и области Жетысу.

В ряде областей, включая Алматинскую, Жетысу, Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Актюбинскую, Кызылординскую, Жамбылскую, Павлодарскую, Улытау, Абай и Мангистаускую, прогнозируется высокая пожарная опасность. В Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Костанайской, Актюбинской, Карагандинской областях и регионах Улытау и Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на открытой местности, избегать костров и открытого огня, а также учитывать погодные условия при планировании поездок и пребывания на улице.