Дожди, грозы и до +32 градусов: какой будет погода в Казахстане
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В начале новой недели в Казахстане ожидается неустойчивая погода. С 22 по 24 сентября в большинстве регионов прогнозируются дожди с грозами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.
Осадки принесут атмосферные фронты. При этом существенного похолодания синоптики не прогнозируют – температура воздуха останется комфортной для конца сентября.
В разных регионах страны ожидается усиление ветра. Ночью и утром местами будут образовываться туманы.
Теплее всего в дневные часы будет на западе, юге и юго-востоке Казахстана, где воздух прогреется до +25…+32 градусов.
На северо-западе ожидается +20…+31 градус, на севере и в центральных регионах – +18…+27 градусов.
Прохладнее всего будет на востоке страны – днем синоптики прогнозируют от +13 до +23 градусов.
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