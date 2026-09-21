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Дожди, грозы и до +32 градусов: какой будет погода в Казахстане

21 Сентября 2026, 13:02
АВТОР
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BAQ.KZ 21 Сентября 2026, 13:02
21 Сентября 2026, 13:02
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Фото: BAQ.KZ

В начале новой недели в Казахстане ожидается неустойчивая погода. С 22 по 24 сентября в большинстве регионов прогнозируются дожди с грозами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

Осадки принесут атмосферные фронты. При этом существенного похолодания синоптики не прогнозируют – температура воздуха останется комфортной для конца сентября.

В разных регионах страны ожидается усиление ветра. Ночью и утром местами будут образовываться туманы.

Теплее всего в дневные часы будет на западе, юге и юго-востоке Казахстана, где воздух прогреется до +25…+32 градусов.

На северо-западе ожидается +20…+31 градус, на севере и в центральных регионах – +18…+27 градусов.

Прохладнее всего будет на востоке страны – днем синоптики прогнозируют от +13 до +23 градусов.

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