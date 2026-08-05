Дожди, грозы и до +42 градусов: какой будет погода в Казахстане
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В ближайшие дни погода в Казахстане останется неустойчивой. На севере и востоке страны ожидаются дожди, грозы, усиление ветра и местами град, а на западе и юге вновь прогнозируется сильная жара, передает BAQ.KZ.
По данным синоптиков, погодные условия в северных и восточных регионах продолжит определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В этих регионах пройдут дожди с грозами, местами возможен град и усиление ветра.
При этом температура воздуха на севере останется относительно комфортной – днем ожидается от +22 до +27 градусов.
Тем временем на запад и юг Казахстана начнет поступать горячий воздух из районов Ирана.
В результате на западе страны температура повысится до +34…+39 градусов, а на юге прогнозируется сильная жара до +37…+42 градусов.
Синоптики рекомендуют жителям южных и западных регионов соблюдать меры предосторожности в период высоких температур, а жителям северных и восточных областей быть готовыми к ухудшению погодных условий.
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