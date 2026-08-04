В Алматы задержали 63-летнего мужчину, которого более десяти лет разыскивали по делу о хищении титанового слитка стоимостью свыше 31 млн тенге. Он оставался последним фигурантом преступной схемы.

История началась в 2015 году на одном из предприятий Усть-Каменогорска. Несколько работников решили вывезти с территории завода титановый слиток массой 9 370 килограммов.

Почти десять тонн металла нельзя было вынести незаметно или спрятать среди обычного груза. Участники заранее продумали, как провести автомобиль через контрольно-пропускной пункт, и договорились с сотрудниками охраны.

Как спрятали многотонный слиток

Титановый слиток поместили в кузов автомобиля. Сверху его накрыли тканью, затем засыпали технологическим и бытовым мусором.

Под таким слоем металл должен был выглядеть как обычный производственный груз. Автомобиль направился к выезду с предприятия и прошел через контрольно-пропускной пункт.

По данным полиции, провести машину помогли сотрудники охраны, которые были частью договоренности. После вывоза слиток перепродали.

Стоимость похищенного металла превышала 31 млн тенге.

Слиток нашли, один участник исчез

Во время расследования полицейские восстановили схему хищения и установили ее участников. Похищенный титан нашли и изъяли.

Большинство фигурантов предстали перед законом. Один мужчина успел скрыться до завершения расследования. Его объявили в международный розыск.

С этого момента дело перешло в многолетний поиск. Сотрудники криминальной полиции проверяли адреса, где разыскиваемый мог появиться, изучали его связи и отрабатывали поступавшие сведения.

Поиск продолжался более десяти лет.

Последний фигурант нашелся в Алматы

След разыскиваемого привел полицейских в Алматы. Там сотрудники криминальной полиции управления полиции Усть-Каменогорска установили местонахождение мужчины и задержали его.

Сейчас 63-летний фигурант находится в изоляторе временного содержания. Дальнейшее решение по делу примут в установленном законом порядке.

В полиции Восточно-Казахстанской области заявили, что срок давности розыска не останавливает работу оперативников. Людей, скрывающихся от следствия и суда, продолжают искать спустя годы.

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