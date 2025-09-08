В ближайшие дни погоду в большей части Казахстана будет формировать западный циклон с атмосферными фронтами, что приведёт к переменной и неустойчивой погоде, передает BAQ.KZ.

В ряде регионов ожидаются дожди с грозами, местами — сильные ливни, град и шквалы. Особое внимание стоит уделить северу страны, где 9–10 сентября прогнозируются осадки, а также северо-западу (9 сентября), востоку (9 и 11 сентября), юго-востоку (10–11 сентября) и центральным областям, где возможны значительные осадки с градом и сильным ветром.

Ветер усилится по всей республике, а в ночные и утренние часы на северо-западе, севере, востоке и в центральных районах прогнозируются туманы, что может осложнить видимость на дорогах. Жителям южных областей следует приготовиться к пыльной буре, которая может снизить качество воздуха и видимость.

Температура воздуха будет постепенно понижаться. На западе республики ночные температуры опустятся до +5…+16 °C, дневные — до +18…+25 °C. На северо-западе ночью ожидаются +1…+11 °C, с заморозками до –2 °C на поверхности почвы, днем — до +8…+16 °C, на юге региона — до +23 °C. В северных областях ночная температура составит +5…+10 °C, дневная — +9…+15 °C. В центральной части ночи будут прохладными — +5…+13 °C, днём — до +13…+21 °C. На востоке ночью ожидается +3…+11 °C, днем — +10…+20 °C, а на юге республики температура будет колебаться от +10…+20 °C ночью до +23…+33 °C днем. В юго-западных и юго-восточных районах страны значительных изменений в температуре не прогнозируется.