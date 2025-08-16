Синоптики предупредили о непогоде в Казахстане на 17 августа, в ряде регионов страны ожидаются дожди, грозы, шквальный ветер и местами град, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на горных перевалах области 15-20 м/с. 17-18 августа по области, в Шымкенте и в Туркестане 17-18 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, в центре области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается временами гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области временами порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью по области Абай ожидается гроза. Днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем гроза, на западе и юге области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере и юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере и юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе и юге области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на западе, востоке и юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза.

Ночью на юге и востоке Павлодарской области ожидается гроза, днем на западе, севере и востоке области гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный днем на западе и юге области порывы 15-20 м/с. г. Павлодар: ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На юге и востоке Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

На севере, востоке и юге Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере и западе области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.

Ночью на востоке, в центре и горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на севере и востоке области порывы 15-20 м/с.