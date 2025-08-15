В пятницу, 15 августа, на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". Лишь на юге страны сохранится сухая и жаркая погода.

В Астане будет облачно, пройдут дожди с грозами, ветер усилится до 15–18 м/с. Днём температура составит +21…+23°C, ночью — +12…+14°C. В Алматы также прогнозируются осадки и грозы при дневной температуре до +31°C.

Самые тёплые и сухие условия ожидаются в Шымкенте, Кызылорде, Таразе и Туркестане — здесь температура днём поднимется до +33°C, а осадков не предвидится.

В западных, северных и восточных регионах пройдут дожди и грозы, местами с усилением ветра до 20 м/с. В Костанае и Петропавловске днём будет около +21…+23°C, в Усть-Каменогорске — до +28°C. Синоптики предупреждают, что в некоторых районах возможны кратковременные ливни и порывистый ветер.