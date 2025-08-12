В этом году в Костанайской области ожидают собрать урожай зерновых культур с 4,1 млн гектаров земли. Из них львиная доля - 3,1 млн гектаров - составляют посевы пшеницы. Масличные и бобовые размещены на площади около 1 млн гектаров. О том, сколько тонн урожая могут собрать в регионе, никто пока даже не прогнозирует. Но отмечают: рекордного сбора точно не ждут. Главная проблема, которая может серьезно навредить качеству и количеству пшеничных и других культур - погодные условия. Подробнее читайте в материале BAQ.kz.

Готовим зерносушилки

О том, что в Костанайской области пора приступить к сбору созревших зерновых культур, глава региона Кумар Аксакалов заявил еще на прошлой неделе. Он уточнил, что прогнозы АО "Казгидромет" неутешительные: на севере региона дождей в августе ожидается больше нормы, поэтому нужно успеть собрать то, что уже поспело.

Как выяснилось на недавнем совещании с участием руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области Ибрагима Бекмухамедова, на 100 процентов спелого зерна еще нигде не наблюдается.

"Лишь на 5,2% посевных площадей региона зафиксирована соковая спелость зерна. Это означает, что оно находится в предуборочном состоянии, но ему еще надо дать время дозреть. Большая часть посевов -56,9% в молочной и молочно-восковой спелости, 37,9% - на стадии цветения и колошения", - отчитался Ибрагим Бекмухамедов.

Он отметил, что в связи с тем, что весна в этом году в области была аномально жаркой, посевную начали раньше. Соответственно и уборку нужно начинать раньше. Во всяком случае те 5,2% зерна, которые уже демонстрируют восковую спелось, убрать нужно в течение 10-12 дней. Однако, как раз на этот период, согласно прогнозам синоптиков, приходятся сильные дожди. Они могут серьезно осложнить ситуацию.

"Осадки могут спровоцировать повышенную влажность при уборке зерна, развитие болезней, большей засоренности урожая. В связи с этим крестьянским хозяйствам нужно срочно подготовить все сушильные аппараты, а если они отсутствуют, заключить договоры на сушку с другими компаниями", - поделился опасениями руководитель управления сельского хозяйства Костанайской области.

Он уточнил, что в регионе действует 415 зерносушильных агрегатов. Из них лишь 96 размещены на хлебоприемных комбинатах, остальные - в частных крестьянских хозяйств. Но если дожди сильно навредят уборке, все зерносушилки будут задействованы, поэтому они должны быть приведены в "боевую готовность".

Что касается самих хлебоприемных предприятий, то их в области только 34. Те, у которых есть лицензии на работу. Из них, согласно данным управления сельского хозяйства, на данный момент полностью готово 31, еще на трех лишь начались подготовительные работы. Но даже с учетом готовности всех 34-х хлебоприемных предприятий, их общий объем для хранений зерна очень мизерный. Все они способны принять лишь малую часть урожая - всего около 3 млн тонн. Львиную долю, которая составляет более 5 млн тонн, можно будет разместить только на складах самих аграриев, поэтому все они также должны быть готовы к самым различным неожиданным капризам погоды.

Надо ускорить оплату дизеля

Глава региона Кумар Аксакалов напомнил, что в прошлом году в рамках программы по льготному лизингу республиканский бюджет выделил 120 миллиардов тенге на приобретение более 1300 единиц сельскохозяйственной техники.

"Благодаря этому машинотракторный парк области обновился на 6 процентов. Это означает, что он вполне готов к началу уборочной кампании. В следующем году сумму в рамках льготного лизинга планируют увеличить до 250 млрд тенге. Мы сможем обновить еще больше сельскохозяйственной техники. Но уже в этом году есть на чем убирать урожай", - уточнил аким Костанайской области.

По данным управления сельского хозяйства и земельных отношений региона, в уборке планируют задействовать более 35 000 единиц, включая обновленный технику из обновленного машинотракторного парка. Согласно официальным выкладкам, вся техника готова к уборке урожая. Для всех единиц техники уже подготовлено более 83 000 тонн дизельного топлива, из которых чуть больше 9 000 тонн успели отгрузить. Это поможет оперативно заправить технику, которая выйдет на уборке созревших посевов.

"Однако не все аграрии еще подали заявки на получение льготного дизельного топлива. В системе Gosagro.kz пока что зарегистрировано 85% хозяйствующих субъектов, которые подтвердили необходимость в получении топлива. Остальным нужно поторопиться, чтобы мы могли обеспечить бесперебойную работу по уборке урожая", - подчеркнул глава управления сельского хозяйства.

По его словам, есть проблемы и с оплатой дизельного топлива операторам-поставщикам. Таких в регионе определили 20 компаний. С ними у сельхозпроизводителей заключены договоры на отгрузку 77 000 тонн дизельного топлива, но по факту оплачена поставка только чуть более 2 000 тонн. В этом направлении тоже нужно ускориться, чтобы техника не простаивала на полях без дела.

Упор на бобовые и масличные

Представители различных районов области отметили, что в этом году существенно увеличился рост бобовых и масличных культур. В Сарыкольском районе, например, посевы бобовых увеличили в четыре раза, а масличных - в два раза.

"Мы уже готовы к тому, что зерно придется сушить, потому что прогнозы на август - это в основном дожди. У нас готовы к работе 30 сушильных аппаратов. Хотя все-таки рассчитываем на то, что успеем убрать урожай до дождей. Наши комбайны могут до 25 000 зерновых площадей в смену, поэтому уборочную кампанию планируем завершить за 25-30 дней", - сообщил аким Сарыкольского района Марат Шымырбеков.

Примерно такие же прогнозы на урожай в соседнем с ним - Костанайском районе, так как цифры по количеству площадей зерновых, бобовых и масличных примерно одинаковые.

"Наши аграрии тоже в этом году существенно увеличили долю бобовых и масличных. Все это в рамках диверсификации, так как выращивать только пшеницу стало не слишком выгодно и затратно. Главное, чтобы уборка чечевицы и других бобовых не выпала на дождливую погоду", - поделился руководитель отдела сельского хозяйства акимата Костанайского района Мейрамбек Бокишев.

Со специалистом из акимата соглашается один из самых крупных производителей сельскохозяйственной продукции в регионе, руководитель ТОО "Александровское" Андрей Двуреченский. Его поля расположены в двух районах области - Костанайском и Житикаринском. Его предприятие работает в сфере сельхозпроизводства уже почти 20 лет. Сначала специализировалось на зерновых культурах, потом добавило масличные. В этом году часть площадей фермеры отдали под подсолнечник и сафлор. В этом году в обеих районах под все виды культур ТОО отдало почти 30 000 гектаров земли. Ждут, что урожай будет хороший.

"Диверсификация культур сейчас просто необходима. Мы ежегодно ее проводим на наших полях и пересматриваем общую структуру посевных площадей то в пользу одной культур, то в пользу другой. В этом году мы сделали выбор в пользу мягкой и твердой пшеницы, ячменя, подсолнечника и сафлор. Такой подход помогает снизить риск как раз таки от погодных условий, которые в этом году могут существенно повлиять на урожай и оставаться на плаву, несмотря на изменения цен на рынке зерновых культур", - отмечает директор ТОО Андрей Двуреченский.

В целом, по данным акимата Костанайского района, в этом году яровой сев составил больше 350 000 гектаров, из которых большую часть заняли зерновые и зернобобовые культуры, а также масличные. Овощные культуры заняли больше 300 000 гектаров, кормовые культуры – около 20 000 гектаров посевов.

С дождями - парадокс

По словам руководителя отдела сельского хозяйства акимата Костанайского района, к уборке овощей и картофеля фермеры в их районе уже приступили, на подходе бобовые. Конечно, все в курсе неутешительных прогнозов, обещающих большие осадки, особенно на севере области, где и расположены Сарыкольский, Житикаринский и Костанайский районы. Но надеются на слаженную работу сельхозтехники и сушильных агрегатов.

"Хотя с дождями у нас парадокс. Каким-то зерновым их, наоборот, не хватило, а каким-то они теперь будут мешать во время урожая. В нашем районе дожди шли полосой, поэтому, к примеру, в районе поселков Садчиковка и Майколь их не хватило, поэтому есть целые клетки еще не совсем доспевших культур. И такая ситуация думаю по всей области", - отмечает Мейрамбек Бокишев.

Он добавил, что для уборочной кампании конкретно в их районе уже готовы более 600 комбайнов, более 300 жаток и более 500 грузовых автомобиля. Район уже заключили договоры на покупку почти 6000 тонн льготного дизельного топлива, цена которого не должна превышать 254 тенге за один литр.

В Костанайском филиале АО "Казгидромет", куда мы позвонили, чтобы уточнить ситуацию с осадками на время уборочной страды, отметили, что прогноз все те же. В августе в регионе ждут сильные дожди, особенно на севере и западе региона.

"В зоне риска, как минимум пять районов региона - Костанайский, Сарыкольский, Житикаринский, Федоровский, Карасусский. Там дожди в августе ожидаются больше нормы. По востоку и югу области ждем осадком меньше нормы", - поделился прогнозами директор КФ АО "Казгидромет" Адель Ахметов.

Он отметил, что особенность осадков этого лета, что они идут полосой. То же самое отмечают и фермеры. Так же полосой будут идти дождя и в августе, на который в этом году выпадает сбор урожая.

"В идеале уборку лучше перенести на сентябрь, в котором будет посуше и еще тепло. Но в этом году урожай поспел раньше, поэтому придется готовиться к дождливому и прохладному августу", - заключает директор костанайского филиала "Казгидромета".

Рекордов не ждут

В целом, по оценке чиновников, аграриев и экспертов основная задача - вовремя собрать и достойно сохранить то, что уже поспело и еще будет доспевать до конца лета. По официальным данным, этому должны способствовать субсидии, которые в этом году выделили Костанайской области.

Их размер составил 40,8 млрд тенге, все они пошли на реализацию девяти программ в аграрном секторе. По данным управления сельского хозяйства региона, субсидии, в том числе на гербициды, фермеры получили в полном объеме, поэтому чиновники ждут хорошей отдачи от урожая.