  • 25 Августа, 13:34

Дожди на севере Казахстана могут задержать уборку урожая

Сентябрьские осадки создадут трудности.

Сегодня, 12:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
108
Фото: pixabay.com

В северных областях Казахстана в первой половине сентября ожидаются дожди, местами с ливнями, что может затруднить уборочные работы, передает BAQ.KZ.

По данным "Казгидромета", на западе страны местами также возможны осадки, однако в целом погодные условия будут благоприятными для уборки урожая.

В центральных регионах сентябрь обещает умеренную погоду, подходящую для сельхозработ, хотя кратковременные дожди в начале месяца могут создавать временные сложности для фермеров.

По прогнозам специалистов, к середине сентября дождливая погода в северных областях сменится более сухой, что позволит завершить уборку урожая в целом по республике при удовлетворительных условиях.

Самое читаемое

Наверх