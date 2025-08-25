Дожди на севере Казахстана могут задержать уборку урожая
Сентябрьские осадки создадут трудности.
Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
Фото: pixabay.com
В северных областях Казахстана в первой половине сентября ожидаются дожди, местами с ливнями, что может затруднить уборочные работы, передает BAQ.KZ.
По данным "Казгидромета", на западе страны местами также возможны осадки, однако в целом погодные условия будут благоприятными для уборки урожая.
В центральных регионах сентябрь обещает умеренную погоду, подходящую для сельхозработ, хотя кратковременные дожди в начале месяца могут создавать временные сложности для фермеров.
По прогнозам специалистов, к середине сентября дождливая погода в северных областях сменится более сухой, что позволит завершить уборку урожая в целом по республике при удовлетворительных условиях.
