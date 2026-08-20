Дожди придут позже, но станут сильнее: ученые предупредили о последствиях потепления

Глобальное потепление может заметно изменить привычный сезон дождей в тропиках. Осадки будут начинаться позже, но после их прихода ливни могут стать значительно интенсивнее. К такому выводу пришла международная группа ученых из Китая и США. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

В центре внимания исследователей оказались мезомасштабные конвективные системы – огромные скопления грозовых облаков, способные растягиваться на сотни километров. Такие системы существуют по несколько часов и в некоторых тропических регионах обеспечивают более половины всех осадков. Именно с ними могут быть связаны особенно сильные ливни, шквалистый ветер и внезапные наводнения.

Чтобы понять, как эти процессы изменятся по мере потепления планеты, ученые использовали климатическую модель высокого разрешения. Они сравнили десять лет моделирования исторического климата с таким же периодом в условиях сильного глобального потепления.

Расчеты показали заметный сдвиг: в более теплом климате крупные штормовые системы могут начинать активно формироваться примерно на 10–15 дней позже, чем при нынешних условиях.

При этом более позднее начало сезона не означает уменьшения количества экстремальных дождей. Напротив, после его наступления интенсивность осадков, связанных с такими штормами, может увеличиться примерно на 38–45%.

Таким образом, изменения могут затронуть не только количество осадков, но и их распределение во времени: период ожидания дождей станет длиннее, а сами ливни – сильнее. Для тропических регионов такой сценарий особенно важен из-за риска наводнений и других последствий экстремальных осадков.

При этом речь идет о результатах климатического моделирования при сценарии сильного потепления, а не о прогнозе погоды на конкретные годы.

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