От сильных дождей до +41°C: что готовит погода казахстанцам

В Казахстане с 20 по 22 августа ожидается контрастная погода: на большей части страны пройдут дожди с грозами, а западные регионы продолжит накрывать сильная жара, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

Атмосферные фронты принесут грозы, усиление ветра и возможный град. Сильные дожди прогнозируются 20 августа в центре страны, 21 августа – на востоке, 22 августа – на северо-западе и в горных районах юго-востока.

На севере ночью и утром местами ожидается туман.

При этом жара сохранится на западе и юго-востоке Казахстана – днем +30…+38°C. В отдельных районах Мангистауской области температура может подняться до +41°C.

В Костанайской области ожидается +20…+30°C, на севере – +17…+28°C, в центре и на востоке – +17…+30°C. На юге воздух прогреется до +30…+38°C.

Существенного похолодания в ближайшие три дня синоптики не прогнозируют.

Ранее в «Казгидромет» рассказывали, какую погоду ожидать казахстанцам в сентябре.

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