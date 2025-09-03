В Казахстан возвращается неустойчивая погода, передает BAQ.KZ.

Атмосферные фронты уже в ближайшие дни принесут на большую часть территории страны дожди, грозы, шквалистый ветер, а местами — даже град и заморозки на почве, предупреждают синоптики.

Согласно прогнозу, 4–5 сентября на западе, а 5–6 сентября на северо-западе страны ожидаются сильные ливни, возможен град. Штормовой ветер может достигать опасных порывов. В то же время, на юге, юго-востоке, в центре, а также 5–6 сентября на востоке страны, под влиянием антициклона установится ясная и сухая погода.

По республике местами ожидается усиление ветра, а в северной половине — туманы в ночные и утренние часы.

Особое внимание стоит обратить на ночные похолодания. В восточных, северо-восточных и центральных регионах столбики термометров ночью опустятся до +2…+10°C, а на поверхности почвы возможны заморозки до -2°C.

Дневные температуры также изменятся. На западе станет прохладнее — от +15 до +27°C. В северных регионах, напротив, потеплеет до +25…+30°C, в центре — до +35°C. На востоке будет прохладнее — +12…+25°C, а вот на юге ожидается жара до +38°C. В юго-восточных регионах воздух прогреется до +33°C, в горных районах — до +23°C.