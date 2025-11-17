В ближайшие дни на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый тип погоды, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Причиной станет очередной атлантический циклон, который, проходя через территорию республики, принесёт осадки в виде дождя и снега. В северных регионах прогнозируется низовая метель, ухудшение видимости и гололёд, что может осложнить ситуацию на дорогах.

Стабильной погода останется лишь на юго-западе, а также 19–20 ноября на востоке страны, где под влиянием отрога антициклона осадков не ожидается. На остальной территории прогнозируются туманы и усиление ветра, местами порывистого.

Температурный фон в целом сохранится без значительных изменений. На востоке страны в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 6–23 градусов. Днём температура повысится и составит от 2 до 10 градусов тепла. В других регионах суточный ход температуры будет колебаться в пределах климатической нормы для ноября.

Синоптики предупреждают о возможных сложностях на дорогах и рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности в условиях тумана, гололёда и усиленного ветра.