Дожди, туманы и шквалы: синоптики предупредили о погодной нестабильности в республике

Метеорологи объявили штормовые предупреждения по значительной части территории Казахстана.

В ряде регионов ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, туманы в ночные и утренние часы, а также сохранение высокой и чрезвычайной пожарной опасности.

В Астане ночью ожидаются дожди и грозы, днём – небольшой дождь и гроза, при порывах ветра до 15-18 м/с.

В Карагандинской области в северных, западных и восточных районах прогнозируются дожди и грозы, местами порывы ветра до 15-18 м/с, ночью и утром туман, при этом сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, включая Караганду, где также ожидаются осадки и грозы.

В Акмолинской области ночью и днём ожидаются дожди и грозы, местами туман и порывы ветра до 15-20 м/с, при сохранении высокой пожарной опасности.

В Павлодарской области в западных, южных и восточных районах ожидаются дожди и грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, а также высокая и чрезвычайная пожарная опасность, включая Павлодар.

В Костанайской области на севере и востоке прогнозируются дожди и грозы, ночью и утром местами туман, при сохранении высокой пожарной опасности.

В Северо-Казахстанской области ночью и днём ожидаются дожди, грозы, местами шквал и туман, ветер может усиливаться до 15-20 м/с, при этом сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя, местами снега, днём дожди и грозы, локально сильные осадки, порывы ветра до 20 м/с, а также заморозки до –1°C ночью на востоке и высокая пожарная опасность в центре региона.

В области Абай прогнозируются дожди и грозы на западе, севере и в центре, порывы ветра до 15 м/с, при сохранении чрезвычайной и высокой пожарной опасности, в том числе в Семее.

В области Улытау ожидаются дожди и грозы на севере и востоке, туман ночью и утром, а также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, включая Жезказган.

В области Жетысу ночью в горных районах возможны заморозки до –1°C, а также ветер до 15-20 м/с в районе Алакольских озёр.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются дожди, грозы, туман при сохранении высокой пожарной опасности.

В Туркестанской области на юге и в горных районах прогнозируются дожди и грозы, местами сильные осадки, ветер до 20 м/с, а также высокая пожарная опасность на севере области, в Шымкенте ожидаются кратковременные дожди и грозы, в Туркестане – усиление ветра.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра и пыльные бури.

В Мангистауской области ночью возможен туман.

В Атырауской и Западно-Казахстанской областях сохраняется высокая пожарная опасность, включая Атырау и Уральск. В Актюбинской области опасная пожароопасная обстановка сохранится до 25 мая, особенно на юге региона.

Также синоптики предупреждают о возможном подъёме уровней воды в реках и склоновом стоке в горных и предгорных районах Алматинской области, Алматы и Жетысу из-за ожидаемых сильных дождей, что может привести к локальным разливам и подтоплениям.

Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок, соблюдать осторожность на дорогах из-за ухудшения видимости и быть особенно внимательными в условиях высокой пожарной опасности.