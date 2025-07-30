Дожди, ветер и грозы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 31 июля
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на большей части страны.
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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды 31 июля в ряде регионов Казахстана. Ожидаются грозы, дожди, град и шквалистый ветер, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
В Астане ожидаются гроза, туман, шквал и град. Ветер усилится до 20 м/с.
В Алматы сохранится чрезвычайная жара и пожарная опасность. В Алматинской области прогнозируется гроза.
В Шымкенте, Жамбылской области, Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидаются жара, грозы, шквалы, ветер до 28 м/с и чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области пройдут сильные дожди, ожидаются град, гроза.
В Атырауской области ночью на востоке ожидается гроза, днем сильная жара 35 градусов.
В Кызылординской и Мангистауской областях ожидаются грозы, пыльные бури, град, порывистый ветер, сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях пройдут сильные осадки, ожидаются град, шквалы, грозы, усиление ветра и чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областях прогнозируются грозы, порывистый ветер, жара до +35 °C, местами возможны град и шквалы.
В Карагандинской области днем на востоке ожидаются временами сильный дождь, град.
В Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, туман и ветер. Сохраняется пожарная опасность.
В Туркестанской области ночью в горах ожидается гроза, ветер усилится до 20 м/с. По всей области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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