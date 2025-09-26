В одном из маршрутных автобусов Астаны зафиксирован конфликт между пассажирами. Словесная перепалка переросла в драку, передает BAQ.KZ.

Видео происшествия опубликовали в Instagram-аккаунте Zhaloby.astana. По данным авторов поста, инцидент произошёл в автобусе №61. На кадрах видно, как взрослый мужчина и один из юношей обмениваются ударами ногами. Несмотря на попытки пассажиров, в том числе женщин, остановить их, конфликт продолжился. Вскоре в драку вмешался ещё один молодой человек, нанеся удар мужчине.

В полиции сообщили, что устанавливают всех участников происшествия.

"По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", — отметили в полиции.