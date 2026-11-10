Драка на детской площадке в ТРЦ Туркестана: участница-подросток заявила о самообороне

В одном из торговых центров Туркестана на детской игровой площадке подрались две посетительницы, одна из них получила травмы. Полиция возбудила уголовное дело. Одна из участниц, которой еще нет 18 лет, уверяет, что только защищалась.

Конфликт случился 7 ноября на площадке «Балу» в ТРЦ Turan Mall. В департаменте полиции Туркестанской области подтвердили, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

«По предварительным данным, между двумя участницами произошёл словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой одна из них получила телесные повреждения. Полицией установлена личность подозреваемой, она доставлена в управление полиции, с ее участием проводятся необходимые следственные действия», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Другие подробности в полиции не раскрывают в интересах следствия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿Түркістан облысының Полиция департаменті (@turkistan_polisia)

Свою версию рассказала одна из участниц драки в видео, которое распространил Telegram-канал «Криминальный Казахстан». По ее словам, ей еще нет 18 лет, и первой она не нападала.

Девушка утверждает, что ребенок другой женщины решил, будто это она бросила в него мяч. После этого мать мальчика, по словам подростка, подошла к ней, начала ругаться, хватать ее и дергать ее младшего брата.

Девушка говорит, что предлагала посмотреть записи камер и пыталась объяснить ситуацию, но конфликт продолжался около получаса. По ее словам, женщина несколько раз толкнула ее в грудь, и тогда она стала защищаться.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают, расследование продолжается.