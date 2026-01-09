Драка на концерте Дженнифер Лопес: суд наказал супругу полицейского в Астане
Суд назначил штраф в размере 20 МРП - 78 640 тенге.
Специализированный межрайонный административный суд Астаны рассмотрел дело в отношении гражданки К. по факту хулиганских действий во время концерта Дженнифер Лопес, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Как установил суд, 1 августа 2025 года около 21:00 женщина находилась на стадионе "Астана Арена" в качестве зрителя и вела себя вызывающе и агрессивно, толкала окружающих, создавая дискомфорт другим посетителям. Эти действия были квалифицированы как нарушение общественного порядка.
Вина гражданки К. подтверждена показаниями свидетелей, протоколом об административном правонарушении, а также видеозаписью с места происшествия.
"Санкция части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 20 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок от 20 до 60 часов, либо административный арест от 5 до 15 суток. При этом суд учёл, что у женщины пятеро детей, в том числе несовершеннолетние, не достигшие 14 лет. В связи с этим, согласно статье 50 КоАП, административный арест к ней применён быть не мог", - ответили в пресс-службе суда.
По итогам рассмотрения дела гражданка К. признана виновной в совершении административного правонарушения. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 МРП, что составляет 78 640 тенге.
Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.
