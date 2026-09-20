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  • Драка произошла в фан-зоне на юбилейном концерте KeshYou в Астане

Драка произошла в фан-зоне на юбилейном концерте KeshYou в Астане

Полиция проводит проверку и устанавливает личности участников конфликта.

20 Сентября 2026, 17:36
АВТОР
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Скриншот видео 20 Сентября 2026, 17:36
20 Сентября 2026, 17:36
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Фото: Скриншот видео

На юбилейном концерте группы KeshYou в Астане произошёл конфликт между двумя мужчинами, который, предположительно, перерос в драку.

Кадры инцидента появились в социальных сетях. На видео видно, как двое мужчин ругаются и обмениваются нецензурными выражениями. По предварительной информации, между ними произошла потасовка.

В Департаменте полиции Астаны сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«В настоящее время принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

В полиции отметили, что по итогам проверки участники конфликта будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

19 сентября на арене «Барыс» в Астане состоялся юбилейный концерт KeshYou, посвящённый 20-летию группы. На сцене выступили участницы разных составов коллектива.

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