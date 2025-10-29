В Актюбинской области полицейские расследуют инцидент с участием двух несовершеннолетних, в результате которого один из них получил ножевое ранение, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, в городе Шалкар между подростками произошёл конфликт, закончившийся применением ножа. Пострадавшего доставили в районную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

"Подозреваемое лицо установлено и доставлено в отдел полиции", — отметили в ведомстве.

По факту причинения ножевого ранения проводится досудебное расследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подозреваемый поставлен на профилактический учёт. Случай будет рассмотрен на комиссии при акимате района.

Кроме того, родителей несовершеннолетнего подозреваемого привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.