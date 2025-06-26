В микрорайоне Восточный города Талдыкорган произошла трагедия. Конфликт между молодыми людьми закончился смертью одного из участников драки, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции Жетысуской области, в ходе ссоры один из участников получил ножевое ранение, от которого скончался на месте происшествия.

Информация о происшествии сначала появилась в местных Telegram-каналах, позже её подтвердили правоохранительные органы.

По факту гибели молодого мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

"Подозреваемый, 2003 года рождения, задержан и находится в изоляторе временного содержания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные мероприятия", - отметили в полиции.

Расследование продолжается.