Драка в Талдыкоргане: молодой парень убит ударом ножа
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В микрорайоне Восточный города Талдыкорган произошла трагедия. Конфликт между молодыми людьми закончился смертью одного из участников драки, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в департаменте полиции Жетысуской области, в ходе ссоры один из участников получил ножевое ранение, от которого скончался на месте происшествия.
Информация о происшествии сначала появилась в местных Telegram-каналах, позже её подтвердили правоохранительные органы.
По факту гибели молодого мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"Подозреваемый, 2003 года рождения, задержан и находится в изоляторе временного содержания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные мероприятия", - отметили в полиции.
Расследование продолжается.
Самое читаемое
- 627 погибших: Иран объявил число жертв израильских атак
- 145 человек укололи шприцами на музфестивале во Франции
- В Уральске охранники клуба избивали и держали в страхе посетителей
- Казахстанец сжёг BMW своей возлюбленной после ссоры
- Как полиция Казахстана разоблачала крупнейшие преступные схемы в 2025 году