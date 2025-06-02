Массовая неразбериха произошла в Актау во время акции по бесплатной раздаче мороженого. Люди, включая детей, толпились и толкались возле точки, где угощали сладким, — мероприятие не было согласовано с акиматом, передает BAQ.KZ.

Видео с места быстро распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как взрослые и дети скапливаются у стойки, где раздавали мороженое, не обращая внимания на призывы к порядку. Пользователи резко отреагировали на увиденное, подчеркнув, что подобные мероприятия требуют строгой координации, особенно если в них участвуют дети.

Как сообщили в пресс-службе акимата Актау, предприниматель провёл акцию самовольно — без уведомления или согласования с местными властями.

"1 июня магазин детской одежды Abu Baby провёл акцию по раздаче продуктов питания и подарков без официального разрешения. В результате большого скопления людей был нарушен общественный порядок", — говорится в сообщении.

В отношении организатора составлен административный протокол. Он оштрафован на 20 МРП по статье 488-1 КоАП РК — "Проведение публичного мероприятия без уведомления или согласования".

Акимат напомнил, что любые массовые мероприятия, включая благотворительные акции, должны заранее проходить согласование с местными исполнительными органами — в целях обеспечения безопасности и порядка.

Ранее толпа в ТРЦ "Aпорт" в Алматы из-за бесплатного аквапарка вызвала споры и стыд в соцсетях.