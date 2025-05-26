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Не акция, а анархия: толпа в ТРЦ "Aпорт" вызвала споры и стыд в соцсетях

Бесплатный аквапарк вызвал давку.

Сегодня, 13:02
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Кадр видео Сегодня, 13:02
Сегодня, 13:02
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Фото: Кадр видео

В алматинском торгово-развлекательном центре "Aпорт" произошла неординарная сцена — сотни людей бросились внутрь ТРЦ, расталкивая друг друга и стремясь попасть в аквапарк. Причиной ажиотажа стала рекламная акция: администрация пообещала бесплатный вход первым 100 посетителям, передает BAQ.KZ.

Видеозаписи, появившиеся в соцсетях, показали толпу, бегущую с криками по торговым залам, некоторые сравнивают это с эвакуацией при ЧС. Пользователи интернета разделились во мнениях.

Комментарии под видео бурно обсуждают происходящее:

  • "Это было похоже на панику при пожаре. Где безопасность?"

  • "Нельзя судить людей — аквапарк дорогой, не каждая семья может туда попасть".

  • "Мне стыдно. Мы — богатая страна, а люди бегут, как за гуманитарной помощью".

  • "Такое ощущение, что открыли ворота в зоопарк. Где достоинство?"

  • "Бассейн и без того плохого качества, а теперь ещё и небезопасен".

Некоторые пользователи призвали ТРЦ "Aпорт" к ответственности, заявив о нарушении правил безопасности при проведении массовых акций. 

Организаторы пока не прокомментировали случившееся.

Ранее раздача торта в Таразе обернулась массовой давкой.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы | Almaty | Новости (@almaty.official)

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