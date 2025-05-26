В алматинском торгово-развлекательном центре "Aпорт" произошла неординарная сцена — сотни людей бросились внутрь ТРЦ, расталкивая друг друга и стремясь попасть в аквапарк. Причиной ажиотажа стала рекламная акция: администрация пообещала бесплатный вход первым 100 посетителям, передает BAQ.KZ.

Видеозаписи, появившиеся в соцсетях, показали толпу, бегущую с криками по торговым залам, некоторые сравнивают это с эвакуацией при ЧС. Пользователи интернета разделились во мнениях.

Комментарии под видео бурно обсуждают происходящее:

"Это было похоже на панику при пожаре. Где безопасность?"

"Нельзя судить людей — аквапарк дорогой, не каждая семья может туда попасть".

"Мне стыдно. Мы — богатая страна, а люди бегут, как за гуманитарной помощью".

"Такое ощущение, что открыли ворота в зоопарк. Где достоинство?"

"Бассейн и без того плохого качества, а теперь ещё и небезопасен".

Некоторые пользователи призвали ТРЦ "Aпорт" к ответственности, заявив о нарушении правил безопасности при проведении массовых акций.

Организаторы пока не прокомментировали случившееся.

Ранее раздача торта в Таразе обернулась массовой давкой.