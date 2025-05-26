Не акция, а анархия: толпа в ТРЦ "Aпорт" вызвала споры и стыд в соцсетях
Бесплатный аквапарк вызвал давку.
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В алматинском торгово-развлекательном центре "Aпорт" произошла неординарная сцена — сотни людей бросились внутрь ТРЦ, расталкивая друг друга и стремясь попасть в аквапарк. Причиной ажиотажа стала рекламная акция: администрация пообещала бесплатный вход первым 100 посетителям, передает BAQ.KZ.
Видеозаписи, появившиеся в соцсетях, показали толпу, бегущую с криками по торговым залам, некоторые сравнивают это с эвакуацией при ЧС. Пользователи интернета разделились во мнениях.
Комментарии под видео бурно обсуждают происходящее:
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"Это было похоже на панику при пожаре. Где безопасность?"
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"Нельзя судить людей — аквапарк дорогой, не каждая семья может туда попасть".
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"Мне стыдно. Мы — богатая страна, а люди бегут, как за гуманитарной помощью".
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"Такое ощущение, что открыли ворота в зоопарк. Где достоинство?"
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"Бассейн и без того плохого качества, а теперь ещё и небезопасен".
Некоторые пользователи призвали ТРЦ "Aпорт" к ответственности, заявив о нарушении правил безопасности при проведении массовых акций.
Организаторы пока не прокомментировали случившееся.
Ранее раздача торта в Таразе обернулась массовой давкой.
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