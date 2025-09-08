Драки и скандалы в общественных местах подрывают авторитет страны – Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана подчеркнул, что "Закон и порядок" остаются незыблемой опорой государственности, а соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям — первоочередной задачей всех профильных органов, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил тревожную тенденцию: в обществе участились случаи грубости, ругани и драк, которые можно наблюдать даже в общественных местах и на дорогах.
"Особенно неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы, употребляют нецензурные выражения и совершают непристойные поступки на глазах у людей. Подобные действия неприемлемы в культурном, цивилизованном обществе и наносят ущерб авторитету страны на международной арене", — сказал Токаев.
Президент подчеркнул, что формирование нетерпимости к любым антисоциальным явлениям начинается с каждого гражданина и каждой семьи.
"Культурность, порядочность и воспитанность должны начинаться с каждого из нас", — отметил он.
Токаев также подчеркнул, что единство народа, стабильность внутренней обстановки и соблюдение закона — ключ к укреплению суверенитета и территориальной целостности страны.
"Каждый гражданин должен быть государственником и патриотом", — добавил глава государства.
По его словам, современный патриотизм молодежи заключается не только в сохранении традиционных ценностей, но и в созидании, новаторстве и стремлении приносить пользу обществу.
