Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана подчеркнул, что "Закон и порядок" остаются незыблемой опорой государственности, а соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям — первоочередной задачей всех профильных органов, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил тревожную тенденцию: в обществе участились случаи грубости, ругани и драк, которые можно наблюдать даже в общественных местах и на дорогах.

"Особенно неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы, употребляют нецензурные выражения и совершают непристойные поступки на глазах у людей. Подобные действия неприемлемы в культурном, цивилизованном обществе и наносят ущерб авторитету страны на международной арене", — сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что формирование нетерпимости к любым антисоциальным явлениям начинается с каждого гражданина и каждой семьи.

"Культурность, порядочность и воспитанность должны начинаться с каждого из нас", — отметил он.

Токаев также подчеркнул, что единство народа, стабильность внутренней обстановки и соблюдение закона — ключ к укреплению суверенитета и территориальной целостности страны.

"Каждый гражданин должен быть государственником и патриотом", — добавил глава государства.

По его словам, современный патриотизм молодежи заключается не только в сохранении традиционных ценностей, но и в созидании, новаторстве и стремлении приносить пользу обществу.