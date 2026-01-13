Казахскому национальному драматическому театра имени Мухтара Ауэзова исполнилняется 100 лет. заместитель Премьер-министра - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева поздравила коллектив театра с праздников, передает BAQ.KZ.

– Дорогие друзья! Поздравляю Казахский национальный драматический театр имени Мухтара Ауэзова со 100-летием! Это целый век служения сцене, зрителю и национальной культуре. История первого профессионального казахского театра началась в 1926 году со спектакля "Еңлік – Кебек", и с тех пор театр стал настоящей колыбелью казахской духовности. Здесь рождались и укреплялись театральные традиции, звучали произведения, ставшие классикой национальной драматургии: "Абай", "Қобыланды", "Қарагөз", "Айман – Шолпан" и другие. Театр прошел большой путь: переезд в Алматы, признание академическим в 1937 году, государственные награды, присвоение имени Мухтара Ауэзова и, в 2020 году, статуса "Национальный". Но главное богатство – это люди и школа, созданная поколениями выдающихся артистов и режиссеров. И, конечно, ваш сегодняшний коллектив, который умеет сохранять традиции и говорить со зрителем современным языком, – отметила в поздравлении министр.