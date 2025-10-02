В промышленной зоне № 3 села Басқұдык Мунайлинского района вспыхнул пожар на территории древесного рынка, передает BAQ.KZ. Огнём были охвачены древесные отходы, площадь возгорания достигла примерно 250 квадратных метров. Ситуация грозила перерасти в крупное ЧП, однако огнеборцы действовали оперативно: удалось спасти около 100 кубометров древесины и защитить от пламени расположенный рядом ресторан.

Для ликвидации пожара привлекли 13 единиц техники и 50 сотрудников ДЧС. К счастью, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Старший дознаватель ОЧС Мунайлинского района Джумагалиев Жақсығали отметил, что благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать серьёзных последствий.