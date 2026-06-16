Древний город на Каспии удивил ученых новыми находками

Археологи продолжают исследовать древнее городище Каракабак на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. Новые находки позволяют ученым по-новому взглянуть на роль территории современного Казахстана в международной торговле почти двухтысячелетней давности. Городище Каракабак, существовавшее в I–VI веках нашей эры, было открыто в 2006 году в Тупкараганском районе.

С 2022 года исследования здесь проводит Институт археологии имени А.Х. Маргулана. По словам ученых, Каракабак был не просто поселением, а крупным ремесленным и торговым центром. На его территории обнаружены следы металлургического производства, ювелирного дела, стеклоделия и изготовления керамики. Особый интерес представляет коллекция из более чем 150 древних монет. Среди находок — денежные знаки Парфии, Древнего Хорезма, Бухарского Согда, Сасанидского Ирана, Кушано-Сасанидского государства, Византийской империи и Китая.

Эти находки подтверждают активное участие Каракабака в международных торгово-экономических связях своего времени, — отметил археолог Андрей Астафьев.

Недавно археологи обнаружили на территории городища еще один ценный артефакт — старинный кувшин, который предварительно датируется VI веком нашей эры. Исследователи рассчитывают, что его изучение поможет получить новые сведения о быте и ремеслах жителей древнего поселения.

По мнению ученых, через Мангистау могло проходить одно из ответвлений Великого шелкового пути, связывавшее Центральную Азию, Прикаспийский регион и Восточную Европу. Кроме того, исследователи изучают гипотезу о возможной связи Каракабака с городом Аспабота, который упоминал древнегреческий географ Клавдий Птолемей. Археологи считают, что открытия последних лет подтверждают важную роль Мангистау в древних торговых маршрутах между Востоком и Западом и могут существенно изменить представления об истории международных связей на территории современного Казахстана.