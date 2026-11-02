Древняя история Казахстана привлекла внимание британского исследователя
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Музей-заповедник «Ботай» посетил британский журналист, писатель и исследователь истории Центральной Азии Ник Филдинг.
Во время визита он подробно ознакомился с историей древнего поселения, музейной экспозицией и уникальными археологическими артефактами, раскрывающими особенности жизни и быта представителей Ботайской культуры.
Особый интерес зарубежного гостя вызвала роль Ботайского поселения в изучении древней истории Великой степи. Также были затронуты вопросы сохранения археологических памятников, дальнейшего изучения исторического наследия и его популяризации на международном уровне.
Ник Филдинг известен публикациями и исследовательскими работами, посвящёнными Казахстану и Центральной Азии. Знакомство с музейным комплексом позволило ему глубже изучить одно из уникальных историко-культурных наследий Казахстана и познакомиться с археологическими свидетельствами далёкого прошлого региона.
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