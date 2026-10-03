Дрифт рядом с жилыми домами обернулся арестом для водителя в Астане
Мужчину привлекли к ответственности за умышленное нарушение общественного порядка.
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В Астане водителя Mercedes-Benz, который выполнял опасные манёвры возле жилых домов, арестовали на 10 суток. Мужчина намеренно пускал автомобиль в занос и совершал дрифт, создавая угрозу для окружающих.
В прокуратуре сообщили, что нарушителя установили в ходе мониторинга. Его действия квалифицировали как умышленное нарушение общественного порядка. В отношении водителя возбудили административное дело по статье 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
С учётом характера правонарушения и его общественной опасности суд назначил мужчине административный арест сроком на 10 суток.
В прокуратуре Астаны отметили, что работа по привлечению к ответственности водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, ведётся совместно с полицией.
Ведомство призвало автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и ответственно относиться к безопасности окружающих.
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