Дрифт закончился арестом: водителю BMW в Астане дали 10 суток

В Астане водителя BMW арестовали на 10 суток за демонстративный дрифт. Решение 19 сентября вынес специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям столицы. По материалам дела, 16 сентября около 14:00 мужчина умышленно выполнял дрифт на автомобиле.

Суд посчитал, что его действия создавали угрозу безопасности дорожного движения, нарушали общественный порядок и выражали неуважение к окружающим. Водитель признал вину и раскаялся. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 КоАП.

Вину подтвердили видеозапись, административный протокол и рапорт инспектора. Суд назначил водителю 10 суток административного ареста.