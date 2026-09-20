Дрифт закончился арестом: водителю BMW в Астане дали 10 суток

20 Сентября 2026, 06:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ак Жайык 20 Сентября 2026, 06:46
20 Сентября 2026, 06:46
105
Фото: Ак Жайык

В Астане водителя BMW арестовали на 10 суток за демонстративный дрифт. Решение 19 сентября вынес специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям столицы. По материалам дела, 16 сентября около 14:00 мужчина умышленно выполнял дрифт на автомобиле.

Суд посчитал, что его действия создавали угрозу безопасности дорожного движения, нарушали общественный порядок и выражали неуважение к окружающим. Водитель признал вину и раскаялся. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 КоАП.

Вину подтвердили видеозапись, административный протокол и рапорт инспектора. Суд назначил водителю 10 суток административного ареста.

Самое читаемое

Наверх