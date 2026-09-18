Восемь лет ждали свое жилье: в Семее 20 семей получили квартиры

В Семее 20 семей получили ключи от квартир в преддверии Дня города. Среди новоселов люди с инвалидностью первой и второй групп, неполные и социально уязвимые семьи. Одна из семей ждала собственное жилье восемь лет и все это время снимала квартиру с пятью детьми, передает BAQ.KZ.

Квартиры находятся в жилом комплексе «Тарлан» на улице Морозова. В пятиэтажных домах 19 подъездов и 463 квартиры. Более 90 из них акимат приобрел для очередников.

Восемь лет на съемной квартире

Для одной из семей этот день завершил восьмилетнее ожидание собственного жилья.

«До этого мы с пятью детьми жили в съемной квартире. Новое жилье ждали восемь лет. Теперь у нас будет свой дом. Мы очень рады», - рассказала одна из новоселов.

Всего в 2025 году в Семее приобрели 327 арендных квартир. Сейчас 317 из них уже оформлены для передачи очередникам.

С начала 2026 года в регионе выдали 112 жилищных сертификатов.

Еще 93 квартиры купили в Семее в этом году. Документы уже оформлены, жилье передано «Отбасы банку». Квартиры планируют распределить среди социально уязвимых граждан и детей-сирот.

«Сегодня, в преддверии Дня города, мы вручаем ключи от квартир 20 семьям. В Семее на сегодняшний день приобретены еще 93 квартиры. Документы оформлены, жилье передано «Отбасы банку» на основании соглашения. До конца года работа в этом направлении продолжится», - сказал аким области Берик Уали.

Что еще меняют в городе

Ко Дню города в Семее обновляют общественные пространства. На острове Бейбитшилик полностью реконструировали территорию площадью 10 тысяч квадратных метров возле мемориала «Сильнее смерти». Там установили систему автоматического полива.

На этом же острове Северо-Казахстанская область в рамках акции «Абайға құрмет» построила площадь государственных символов.

Перед филармонией имени Амре Кашаубаева открыли обновленное общественное пространство площадью 5 тысяч квадратных метров. Возле железнодорожного вокзала началось благоустройство территории площадью 3,4 тысячи квадратных метров.

Параллельно в Семее поэтапно ремонтируют железнодорожные переезды. Работы уже завершили на улицах Речников, Каржаубайулы, Лебаева и Мичурина.

Всего в 2026 году городской акимат планирует отремонтировать девять железнодорожных переездов.