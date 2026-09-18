Пассажир рейса Москва — Астана получил 12 суток ареста за нарушение порядка

36-летний иностранный гражданин получил 12 суток административного ареста за нарушение порядка на борту самолета, выполнявшего рейс Москва — Астана. После приземления в аэропорту Астаны мужчину по акту передали сотрудникам управления полиции на транспорте. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции на транспорте Курмет Мажикенов.

Транспортными полицейскими установлено, что 36-летний иностранный гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок: не выполнял требования членов экипажа и выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров, — отметил Мажикенов.

Пассажира привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, распитие алкоголя или появление в общественном месте в состоянии опьянения, а также нарушение правил поведения на борту воздушного судна. Решением суда мужчина арестован на 12 суток.

Кроме того, выяснилось, что в течение предыдущего года он уже привлекался к ответственности за употребление алкоголя. В департаменте полиции на транспорте напомнили, что за неподчинение требованиям экипажа и агрессивное поведение на борту предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.