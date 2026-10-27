Дрон помог выявить незаконный выброс 7 тонн мусора в Туркестанской области

В Туркестанской области с помощью дрона выявили факт незаконного сброса бытовых отходов. Нарушение зафиксировали в Сайрамском районе.

Установлено, что 42-летний мужчина выбросил около 7 тонн мусора на открытой площадке вдоль улицы Дала базар.

В отношении нарушителя приняли соответствующие административные меры. После этого мужчина самостоятельно убрал отходы и привел территорию в порядок.

В полиции отмечают, что применение современных технологий позволяет эффективнее выявлять правонарушения и предотвращать загрязнение окружающей среды.

Правоохранители напоминают: выброс мусора в неустановленных местах запрещен законом. Соблюдение чистоты — ответственность каждого жителя.