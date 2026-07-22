Дроны атаковали логистические комплексы Wildberries: есть пострадавшие
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В ночь на 22 июля логистические комплексы Wildberries в Краснодаре и Невинномысске подверглись атаке беспилотников. В результате происшествия есть пострадавшие, сообщила генеральный директор компании Татьяна Ким, передает BAQ.KZ.
Что известно об атаке
По словам Татьяны Ким, сотрудники логистических центров были оперативно эвакуированы, а компания совместно с профильными службами занимается ликвидацией последствий.
«Наш приоритет – люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – написала она в социальных сетях.
Глава Wildberries также призвала партнеров компании ориентироваться только на официальную информацию.
«Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное – нам надо продолжать делать то, что мы делаем, на благо людей», – отметила Ким.
По данным российских властей, в результате атаки в Краснодаре пострадали три человека, еще двое получили травмы в Невинномысске.
Ранее, 18 июля, беспилотники атаковали логистические комплексы Wildberries в Электростали и Котовске. Тогда, по официальным данным, погибли восемь человек, еще десятки получили ранения.
Wildberries склады есть и в Казахстане
Компания развивает логистическую инфраструктуру в Казахстане. По информации в сети, сегодня склады и сортировочные центры Wildberries работают в Астане, Алматы, Байсерке (Алматинская область) и Актобе.
Кроме того, в столице продолжается строительство крупнейшего логистического хаба Wildberries. Площадь комплекса составит 160 тысяч квадратных метров, объем инвестиций – 47,7 млрд тенге. После ввода объекта в эксплуатацию планируется создать около 6 тысяч рабочих мест.
Завершить строительство логистического центра планируется в первом квартале 2027 года. В июне ход реализации проекта в Астане ознакомился премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
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