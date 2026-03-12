В Казахстане ряд регионов выходит в лидеры по цифровизации аграрного сектора. Среди них Акмолинская область, Северо-Казахстанская область, Павлодарская область, Костанайская область и область Жетысу. Корреспондент BAQ.KZ направил официальный запрос в Министерство сельского хозяйства, чтобы узнать о новом уровне цифровизации в отрасли и сделать обзор проблем агросектора.

Растет число хозяйств, использующих цифровые технологии

По данным Министерства сельского хозяйства, количество хозяйств, внедряющих цифровые технологии, ежегодно растет. Фермеры начинают активнее использовать новые решения, потому что видят реальную пользу от них на практике.

Больше всего цифровизация заметна в растениеводстве. Сейчас около 400 хозяйств применяют технологии точного земледелия. В животноводстве цифровые системы мониторинга используют более 200 предприятий.

Технологии также постепенно внедряются и на предприятиях по переработке сельхозпродукции. Сегодня более 40 перерабатывающих компаний работают с автоматизированными системами управления производством.

Растениеводство – новый стандарт аграрных технологий

Основным направлением цифровизации в растениеводстве являются технологии точного земледелия. Такой подход позволяет фермерам контролировать состояние каждого участка поля на основе точных данных.

В современных хозяйствах широко применяются GPS-системы, сельскохозяйственные дроны, датчики почвы и аграрные аналитические платформы.

С помощью этих инструментов фермеры могут в режиме реального времени отслеживать состояние почвы, уровень влажности, динамику развития посевов и влияние погодных условий. Такие технологии позволяют автоматизировать посевные работы, точно дозировать удобрения и эффективно использовать средства защиты растений. В результате повышается урожайность и снижаются производственные расходы, отмечают в министерстве.

Высокая динамика и в животноводстве

Цифровые изменения заметны и в секторе животноводства. В настоящее время в разных регионах Казахстана работают более 100 современных молочных ферм и около 30 откормочных площадок.

Интеллектуальные системы позволяют автоматически контролировать здоровье животных, режим кормления и микроклимат в помещениях. Такие технологии помогают фермерам сокращать производственные затраты и поддерживать стабильное качество продукции, заявили в министерстве.

Результаты цифровизации можно увидеть и на региональном уровне. Например, на предприятии «Бөрте-Милка» в Шымкенте все этапы производства автоматизированы.

По словам руководителя компании Бокейхана Нуралыулы, на ферме широко используется современная роботизированная техника.

«Главная особенность нашей фермы – полная автоматизация всех процессов. Роботы доят коров, раздают корм, а цифровые системы постоянно контролируют состояние здоровья животных», – отметил руководитель предприятия.

В настоящее время на ферме содержится более 1500 голов крупного рогатого скота, а суточное производство молока достигает 19-20 тонн.

Переработка также переходит на цифровые технологии

В сфере переработки сельскохозяйственной продукции уровень автоматизации также постепенно растет. Предприятия внедряют автоматизированные системы управления производственными процессами, что позволяет повышать эффективность производства и сокращать расходы.

По словам специалистов, такие технологии оптимизируют работу оборудования и сокращают производственный цикл.

В Казахстане растет число smart-ферм

По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время в стране функционирует более 200 smart-ферм.

В этих хозяйствах цифровые технологии применяются комплексно: спутниковый мониторинг, контроль посевов с помощью дронов, сенсорные системы и цифровые платформы управления. Такие технологии позволяют фермерам следить за состоянием посевов, заранее прогнозировать объемы урожая и принимать управленческие решения на основе точных данных, сообщили в министерстве.

Какие регионы лидируют по цифровизации

В Казахстане несколько регионов находятся в авангарде цифровизации аграрного сектора. Среди них Акмолинская область, Северо-Казахстанская область, Павлодарская область, Костанайская область и область Жетысу.

В этих регионах системы автоматизации, спутниковый мониторинг и элементы искусственного интеллекта уже внедряются в повседневную практику сельскохозяйственного производства.

Какие изменения ожидаются

В настоящее время из 78 государственных услуг, оказываемых в сфере сельского хозяйства, 75 полностью автоматизированы. В прошлом году фермерам и предприятиям было оказано более 674 тысяч услуг в электронном формате.

По данным исследования министерства, наибольшим спросом пользуются такие услуги, как оформление фитосанитарных сертификатов и получение ветеринарных сертификатов.

Переход этих услуг в онлайн-формат позволяет фермерам экономить время и снижать расходы, говорится в ответе ведомства.

Кроме того, в этом году министерство планирует запустить цифровую платформу «Е-АӨК», целью которой является повышение качества и прозрачности отраслевых данных.

По словам представителей министерства, система объединит данные, связанные с сельскохозяйственным производством. Она повысит прозрачность системы субсидирования и позволит анализировать инвестиционные проекты.

Также для фермеров будут упрощены административные процедуры и расширится доступ к государственным услугам. Финансовые организации, в свою очередь, получат новые цифровые инструменты для оценки рисков сельскохозяйственных проектов, говорится в официальном ответе.