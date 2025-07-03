На побережье озера Алаколь в этом купальном сезоне активно используются дроны и видеокамеры для обеспечения безопасности отдыхающих, а также для контроля за соблюдением правил водопользования и поддержания общественного порядка, передает BAQ.KZ. Весь комплекс мер направлен на защиту граждан и профилактику ЧС, и включает в себя работу спасательных подразделений департамента по чрезвычайным ситуациям, инспекции транспортного контроля и сотрудников департамента полиции.

В частности, для регулирования движения водного транспорта в запрещенных местах в области Жетісу были утверждены Правила общего водопользования. В этом году количество инспекторов увеличено, а также установлены специальные стоянки для маломерных судов, включая штрафстоянку для нарушителей. Уже зафиксировано 23 нарушения, наложены административные штрафы, а 12 маломерных судов были помещены на штрафстоянку.

Для контроля за порядком на побережье с 5 июня на территории сел Акши и Коктума Алакольского района задействованы сотрудники полиции. В планах — установка 44 видеокамер в селе Акши и 9 камер в селе Коктума, которые будут подключены к опорному пункту для круглосуточного мониторинга. Также активно используется патрулирование с помощью дронов, которые помогают выявлять нарушения, такие как распитие алкоголя в общественных местах или незаконная торговля. Информация о нарушениях сразу передается участковым инспекторам для принятия соответствующих мер.

В департаменте полиции Жетісу на вооружении находятся 4 дрона, а в спасательных подразделениях — еще 2, которые помогают в предотвращении происшествий на воде. Эти устройства позволяют оперативно выявлять людей, находящихся в опасных зонах, и предупреждать их о потенциальной угрозе. Также они активно используются в других профилактических мероприятиях, включая разъяснительную работу с отдыхающими.

На побережье функционируют медицинские учреждения: врачебная амбулатория, аптека и круглосуточная скорая помощь. По графику направляются специалисты из областного центра, включая хирургов и кардиологов. В целях улучшения санитарных условий установлено 22 санитарно-гигиенических узла и 180 мусорных контейнеров.

Благодаря эффективному использованию современных технологий количество правонарушений на побережье Алаколя снизилось по сравнению с прошлым годом