В приграничной зоне Костанайской области Казахстана сотрудники полиции усилили контроль за дорожной безопасностью, используя современные цифровые технологии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Карабалыкском районе, который граничит с Российской Федерацией и пересекается оживлённой трассой KAZ-03 (Костанай — Аулиеколь — Сурган), ежедневно проезжают сотни автомобилей, включая грузовые фуры. Главная задача полицейских — предотвратить аварии и трагедии на дорогах.

По словам заместителя начальника районного отдела полиции Азара Нуралинова, одним из самых опасных нарушений остаётся выезд на встречную полосу. Для борьбы с этим сотрудники начали активно применять беспилотники. Один из таких случаев произошёл недалеко от поста "Рубеж", где дрон зафиксировал, как водитель внедорожника грубо нарушил ПДД, обогнав фуру по встречной, несмотря на запрещающие знаки. Нарушителя оперативно остановили патрульные, а суд лишил его водительских прав на полгода.

"За последний месяц мы провели семь вылетов дронов и выявили три таких опасных манёвра", — отметил Нуралинов.

В арсенале полиции также системы видеонаблюдения, которые фиксируют целый спектр нарушений: от разговоров по телефону за рулём до непристёгнутых ремней и неуважения к пешеходам. С начала года на этом участке выявлено более 260 нарушений: 50 водителей разговаривали по телефону, 62 не пристегнули ремни, а 70 нарушений были со стороны самих пешеходов. Ещё 12 случаев касались отказа уступить дорогу пешеходам.

Особое внимание уделяется борьбе с нелегальными перевозчиками. После трагической аварии в мае, когда микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, полиция провела серию рейдов и остановила деятельность семи частных извозчиков. Во время операции "Безопасная дорога" был задержан микроавтобус Honda с семью пассажирами, следовавший из Костаная в Челябинск без разрешения на перевозку. Машина отправлена на штрафстоянку, водитель привлечён к ответственности.

Комплексный подход — использование дронов, камер, рейдов и цифровой аналитики — уже даёт первые результаты. В полиции подчёркивают: главная цель — не штрафы, а предотвращение трагедий.